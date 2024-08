Cozinheira que morreu após explosão ao acender réchaud é enterrada em Sertãozinho Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 15/08/2024 - 09h30 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h45 ) ‌



Foi enterrado nesta terça (13) o corpo da mulher que morreu após um acidente enquanto acendia um réchaud em uma marmitaria de Sertãozinho. Priscila Kelly Jardim dos Reis tinha 44 anos e ficou 2 meses internada em um hospital particular de Ribeirão Preto, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o boletim de ocorrência, o equipamento que mantém a comida aquecida estava ligado e, enquanto Priscila aplicava o álcool em gel, uma labareda a atingiu. Priscila deixou o álcool cair e as chamas se espalharam pelo corpo dela.

*Reportagem exibida em 14/08/2024.

