COVARDIA: MULHER FOGE DE VIOLÊNCIA DO MARIDO Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 07/08/2024 - 17h49 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h20 ) ‌



Matéria exibida no dia 07/08/2024

POLICIA MILITAR DO DF RESGATOU UMA MULHER EM UM POSTO DE GASOLINA NA CIDADE DO NOVO GAMA, REGIÃO DO ENTORNO. ELA DENUNCIA O EX-COMPANHEIRO PELOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO. A POLICIA CIVIL AQUI DE GOIÁS INVESTIGA O CASO.

