Corrida Municipal: 60 deputados federais disputam prefeituras em 2024 | Jornal Paranaíba
10/08/2024 - 11h41 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h22 )



Pelo menos sessenta deputados federais vão disputar as eleições municipais de 2024, concorrendo a prefeituras em diversas cidades do país. Esse movimento reflete a busca por maior influência política em nível local, com muitos parlamentares deixando seus cargos na Câmara para tentar uma nova posição no executivo municipal. Alguns nomes já foram oficializados durante as convenções partidárias, enquanto outros aguardam confirmação oficial.

A presença desses deputados nas eleições municipais destaca a importância estratégica das prefeituras no cenário político brasileiro, especialmente em um ano eleitoral tão significativo. Com uma disputa acirrada em várias cidades, esses deputados esperam capitalizar sua experiência legislativa para conquistar o apoio dos eleitores e liderar suas cidades a partir de 2025.

