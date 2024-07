Corrida eleitoral em SC: Joinville, Blumenau e Florianópolis começam a definir candidatos Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/07/2024 - 08h38 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h11 ) ‌



No quadro Voto Mais, edição desta segunda-feira (29), Upiara Boschi analisa as definições dos candidatos que estão sendo feitas pelos partidos em Joinville, Blumenau e Florianópolis para as próximas eleições municipais. Em um momento crucial, as convenções partidárias estão confirmando os nomes dos candidatos a prefeito e vice-prefeito nas principais cidades de Santa Catarina. O comentarista Upiara Boschi traz uma análise detalhada sobre o início da corrida eleitoral e o que esperar das próximas semanas de campanha.

