Correria no Congresso: menos de três semanas para votação do pacote fiscal e corte de gastos
02/12/2024 - 21h21 (Atualizado em 03/12/2024 - 01h35 )

Com menos de três semanas para a votação do pacote fiscal no Congresso, o clima é de tensão e controvérsia. O pacote, que propõe um corte de gastos do governo, é essencial para controlar o impacto da desvalorização do real frente ao dólar, que tem impulsionado a inflação e afetado o crescimento econômico. A alta dos preços já está comprometendo o poder de compra da população, e a pressão sobre os parlamentares aumenta à medida que o prazo final se aproxima. O que está em jogo e como isso pode impactar a economia do país?

