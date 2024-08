Correios já apreenderam mais de R$ 13 milhões em produtos ilícitos em 2024 Aclr|Do canal Record News no YouTube 06/08/2024 - 22h30 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Os Correios já apreenderam mais de R$ 13 milhões em produtos ilícitos ao longo de 2024. Entre os itens apreendidos, há armas e drogas. Para realizar as apreensões, os Correios atuam em conjunto com as polícias civis e federal, além de outras entidades fiscalizadoras, que buscam mapear os trajetos mais utilizados pelas organizações criminosas. Sobre o assunto, conversamos com a delegada Raquel Gallinati, secretária de Segurança Pública de Santos e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.