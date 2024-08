Correios alertam para novo golpe que simula cobrança de taxas em encomendas | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/08/2024 - 08h54 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h46 ) ‌



Os Correios emitiram um alerta importante sobre um novo golpe que está circulando. Criminosos estão enviando mensagens falsas por e-mail e SMS, alegando que encomendas foram taxadas ou que há necessidade de atualizar dados cadastrais. O objetivo é induzir as vítimas a clicarem em links maliciosos que direcionam para sites falsos, onde seus dados pessoais são roubados.

A Receita Federal reforça que não realiza cobranças de taxas por mensagem e que todos os pagamentos devem ser feitos exclusivamente através da plataforma oficial "Minhas Importações" dos Correios. Para evitar cair nesse tipo de golpe, é fundamental desconfiar de mensagens urgentes e verificar sempre o endereço de e-mail do remetente antes de clicar em qualquer link ou fornecer informações pessoais. No caso dos Correios, o endereço de e-mail válido é @correios.com.br. Além disso, é crucial evitar clicar em links presentes no corpo dos e-mails e, caso haja alguma dúvida sobre uma encomenda, acessar o site oficial dos Correios para realizar o rastreamento.

‌



#tvparanaiba #grupoparanaiba #golpe #correios

