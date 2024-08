Correios abrem vagas para concursos nas áreas de medicina e segurança Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 07/08/2024 - 15h33 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h46 ) ‌



As inscrições para preencher 33 vagas nos Correios começaram hoje (7). As oportunidades são nas áreas de medicina e segurança do trabalho. O valor da inscrição é de R$ 70. Informações adicionais estão disponíveis no site que organiza o concurso. Os salários podem chegar a R$ 6.800 e as provas estão agendadas para o dia 13 de outubro.

