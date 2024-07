Corregedoria da PM investiga caso de agente que atirou em goleiro após jogo em Goiás

Aclr |Do canal Record News no YouTube

A Polícia Militar de Goiás determinou a abertura de um Inquérito Policial Militar pela Corregedoria da corporação para investigar o caso do policial militar que atirou contra um jogador de futebol do Grêmio Anápolis durante a partida contra o Centro Oeste, na noite da última quarta-feira (10). O incidente aconteceu ao fim da partida, confusão no gramado do estádio Jonas Duartes, em Anápolis (GO).





