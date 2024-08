Corpos de vítimas de acidente aéreo no interior de SP ainda não foram identificados Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/08/2024 - 11h27 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h09 ) ‌



A Aeronáutica está investigando a queda de uma aeronave em Birigui, no interior de São Paulo. O acidente, flagrado por uma câmera de segurança, mostra o avião perdendo altitude antes de se chocar contra o solo e explodir. A aeronave, que havia decolado do Aeroclube de Birigui, transportava três ocupantes e seguia para a cidade de Socorro. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) estão no local para apurar as causas do acidente, que também gerou um incêndio na pastagem, rapidamente controlado pelos bombeiros.

