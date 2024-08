Corpos de piloto e copiloto de avião que caiu no interior paulista são identificados Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/08/2024 - 11h22 (Atualizado em 12/08/2024 - 01h16 ) ‌



O prefeito de Vinhedo (SP), Dario Pacheco, falou sobre a situação local após um acidente aéreo. Ele informou que não houve procura por atendimento na estrutura montada pela Prefeitura e que estão focando no suporte aos moradores próximos ao local do acidente. O prefeito mencionou que algumas pessoas relataram pânico. Pacheco destacou a solidariedade dos moradores da região com os profissionais envolvidos nas operações de resgate. Em relação à identificação das vítimas, o prefeito confirmou que 24 corpos foram resgatados até o momento. Os pilotos e copiloto da aeronave foram identificados preliminarmente. Não houve confirmação de imóveis adicionais atingidos pelo incidente.

