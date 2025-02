Corpos de piloto e advogado mortos em acidente aéreo em SP são enterrados em Porto Alegre (RS) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 10/02/2025 - 12h57 (Atualizado em 11/02/2025 - 01h12 ) twitter

Familiares e amigos se reuniram em Porto Alegre (RS) em uma cerimônia para se despedir do advogado Márcio Lousada Carpena, de 49 anos, vítima do acidente aéreo em São Paulo. Márcio era dono e passageiro do avião que caiu, atingindo um ônibus. O acidente é o oitavo envolvendo pequenas aeronaves nos últimos quatro meses. A investigação está a cargo do quarto serviço de investigação vinculado ao Cenipa. Também na capital gaúcha, ocorreu o velório do piloto Gustavo Carneiro Medeiros, de 44 anos, que era experiente e formado em ciências aeronáuticas. Amanda, esposa de Gustavo e grávida de sete meses, expressou sua dor em áudio, e destacoya segurança e determinação do marido. A mãe de Gustavo também acredita que ele tentou minimizar as perdas do acidente.

