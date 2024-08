Corpos de oito vítimas do acidente aéreo são liberados às famílias Aclr|Do canal Record News no YouTube 12/08/2024 - 17h05 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h02 ) ‌



Os corpos de 17 vítimas já foram identificados. Oito delas foram liberadas para as famílias. Agora, os técnicos do Cenipa, o Centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, começam as análises dos dados contidos nas caixas pretas do avião. Para analisar esse caso, conversamos com o professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP de São Carlos, James Waterhouse.

