CORPO ENCONTRADO: Polícia Civil prende suspeito de ter estrangulado e matado a vítima

Na madrugada do último domingo, a cidade de Patos de Minas foi abalada pelo brutal assassinato de Marcos Fernandes Vaz, conhecido como "Cacau", uma travesti querida na comunidade. Cacau foi encontrada sem vida em um estacionamento, amarrada e amordaçada, vítima de estrangulamento. A comunidade ficou em choque e a comoção tomou conta das redes sociais.

A Polícia Civil, incansável na busca por justiça, não mediu esforços para desvendar o crime. Imagens de câmeras de segurança da área do crime revelaram a vítima caminhando com outros dois homens, minutos antes do assassinato. Um dos homens, um indivíduo de 42 anos, foi identificado e preso após uma denúncia anônima.

O suspeito, detido em flagrante, nega qualquer envolvimento no crime. Em depoimento, ele alega que estava no local apenas para usar drogas com a vítima e outros dois indivíduos. Afirma ter presenciado uma briga por um celular e, temendo se envolver, abandonou o local sem saber do que havia acontecido.

Apesar da versão do suspeito, a Justiça acatou o pedido do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante para preventiva, ou seja, sem tempo determinado para soltura. A investigação segue em andamento, buscando esclarecer todas as circunstâncias do crime e punir os responsáveis.

