Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado com sinais de violência em Patrocínio 23/07/2024 - 13h29 (Atualizado em 24/07/2024 - 01h53 )



Um crime brutal chocou os moradores do bairro Serra Negra em Patrocínio. Na noite de domingo (21), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de uma residência, após vizinhos relatarem um forte odor e a ausência do morador por alguns dias.

A Polícia Militar, acionada pela vizinhança, deparou-se com um cenário macabro ao entrar na casa, que estava com a porta aberta. O corpo, já em estado de putrefação, apresentava claros sinais de violência, incluindo afundamento craniano e vestes com marcas de sangue.

A cena do crime também revelou marcas de sangue nas paredes, chão, travesseiro e roupas de cama, além de uma marreta e um pedaço de madeira com vestígios de sangue. Uma pequena porção de maconha foi encontrada próxima ao corpo. Diante da impossibilidade de identificação da vítima devido ao estado de decomposição e aos ferimentos, a perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos de investigação. O corpo foi liberado para a funerária de plantão.

A Polícia Militar prossegue com as diligências para identificar a vítima e o autor do crime. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da morte violenta e punir o responsável por este ato brutal.

