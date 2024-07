Corpo em decomposição com sinais de violência é encontrado em Patrocínio | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/07/2024 - 14h46 (Atualizado em 23/07/2024 - 01h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na noite de domingo (21/07), um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado dentro de uma residência no bairro Serra Negra, em Patrocínio. A vítima, ainda não identificada, apresentava sinais de violência, como afundamento craniano e marcas de sangue nas roupas e no local do crime.

Vizinhos da vítima acionaram a Polícia Militar após sentirem um forte odor vindo da casa e perceberem a ausência do morador há alguns dias. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a porta aberta e o corpo em estado de putrefação.

A perícia técnica constatou a presença de sangue nas paredes, chão, travesseiro e roupas de cama, além de uma marreta e um pedaço de madeira com vestígios de sangue. Uma pequena porção de maconha também foi encontrada próxima ao corpo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=syuyMYqIhlE

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=x0ZfvU09HCI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=ODDZdi7tOeQ

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.