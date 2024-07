Corpo e Arte - Escola de Dança Cia Carla Vasconcelos, de Vacaria, se apresenta nos palcos abertos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 25/07/2024 - 15h29 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h24 ) ‌



A Escola de Dança Cia Carla Vasconcelos, de Vacaria, está encantando o público com suas apresentações nos palcos abertos do Festival de Dança de Joinville. Conhecida por sua abordagem inovadora e técnica refinada, a Cia Carla Vasconcelos oferece uma performance vibrante que ressalta a paixão e a dedicação dos seus bailarinos. Em um festival repleto de talentos, a escola de dança se destaca com suas coreografias expressivas e bem executadas, mostrando mais uma vez a excelência do talento de Vacaria no cenário da dança. Não perca a chance de ver essas impressionantes apresentações ao vivo.

