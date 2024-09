Corpo do mototaxista morto a tiros no bairro Parque Esplanada, em Campos, foi liberado do IML Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 06/09/2024 - 12h09 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h30 ) ‌



Um mototaxista foi morto a tiros no bairro Parque Esplanada, em Campos, na tarde desta quarta (04). O suspeito do crime ainda não foi identificado, mas a polícia segue com as investigações. um grupo de motoboys e mototaxistas chegaram a realizar um protesto após morte de Luan Martins, de 28 anos. O corpo já foi liberado para sepultamento.

