Corpo de Wesley é encontado em rio de guaramirim: família acompanhava buscas

Um adolescente de 15 anos desapareceu ontem no Rio de Guaramirim enquanto nadava com amigos. Ele foi levado pela correnteza, e as buscas começaram imediatamente, sendo retomadas hoje pela manhã. Felipe Bambace foi até o local onde os bombeiros estão trabalhando arduamente para localizar o jovem. Durante a reportagem, novas informações chegaram e o caso ganhou ainda mais atenção. Acompanhe tudo na tela da Tribuna do Povo.

