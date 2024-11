Corpo de torcedor do Cruzeiro morto em emboscada é enterrado em MG Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 29/10/2024 - 19h26 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

O corpo do torcedor do Cruzeiro, morto durante um ataque da torcida do Palmeiras, foi enterrado nesta terça-feira (29) em Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte. A emboscada aconteceu na rodovia Fernão Dias, altura da cidade de Mairiporã, em São Paulo, no fim de semana. Além da vítima fatal, outras dezessete pessoas ficaram feridas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

Inscreva-se no canal da Record Minas: https://www.youtube.com/recordtvminas

Acompanhe a Record Minas nas redes sociais:

‌



Instagram: www.instagram.com/recordminas

Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

‌



Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.