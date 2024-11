Corpo de mulher baleada por amiga com arma de PM é enterrado em Santa Rita do Passa Quatro Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 22/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h12 ) twitter

Foi enterrado na manhã desta terça (22) em Santa Rita do Passa Quatro o corpo da jovem que morreu baleada após a amiga dela disparar a arma de um policial militar sem querer, no último domingo (20), em Guarujá, litoral de SP. Maria Eduarda Fardelone, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu; o policial dono da arma foi preso e a autora do disparo solta após pagar fiança.

