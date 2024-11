Corpo de jovem vítima de explosão de produtos químicos em fábrica é enterrado, em Sertãozinho Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 17/10/2024 - 09h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h07 ) twitter

Foi enterrado na tarde desta quarta (16), o corpo do jovem Estêvão Felisberto Campanini, de 27 anos, que morreu após uma explosão seguida de incêndio que atingiu um caminhão e uma fábrica de produtos químicos na última sexta (11), em Sertãozinho. Estêvão trabalhava no transbordo da carga de produtos químicos quando aconteceu o acidente; outras três pessoas continuam internadas em hospitais de Ribeirão Preto por causa do acidente.

*Reportagem exibida em 16/10/2024.

