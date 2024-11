Corpo de jovem morta pelo marido é encontrado dentro de geladeira Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 10/11/2024 - 21h56 (Atualizado em 11/11/2024 - 01h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso pela morte da ex-mulher, de 22 anos, no Rio de Janeiro. A jovem colocou um fim no casamento depois de um histórico de uma série de agressões. No entanto, Myllena não teve nem tempo de tentar reconstruir a vida. Cerca de 20 dias depois de mudar para uma casa nova, ela acabou assassinada pelo ex-marido, na frente dos filhos pequenos. O corpo dela foi encontrado dentro de uma geladeira.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #SergioAguiar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.