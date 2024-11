Corpo de jovem é encontrado no Rio Paranaíba em Patos de Minas | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/11/2024 - 12h35 (Atualizado em 17/11/2024 - 01h29 ) twitter

O corpo de Wesley dos Reis da Silva Júnior, de 18 anos, foi encontrado no Rio Paranaíba, em Patos de Minas, após uma operação conjunta de busca que mobilizou o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, familiares e moradores da região. As buscas se intensificaram desde a madrugada, quando o caso veio à tona e preocupou a comunidade local. O jovem estava desaparecido, e as circunstâncias do caso levantaram questionamentos sobre as causas de seu sumiço.

Durante as buscas, foram encontrados pertences pessoais de Wesley e marcas de sangue próximas ao rio, nos fundos do bairro Residencial Quebec. As evidências reforçam a necessidade de investigações detalhadas. A Polícia Civil já iniciou os trabalhos para apurar os fatos e entender se há indícios de crime violento envolvido, conforme as denúncias recebidas de que ele teria sido morto e seu corpo, posteriormente, jogado nas águas do Paranaíba.

A mobilização da comunidade e dos órgãos de segurança reflete a urgência e a gravidade do desaparecimento do jovem. Por enquanto, não é possível afirmar com precisão o que ocorreu, mas as autoridades seguem reunindo elementos e realizando perícias para esclarecer o caso e dar respostas à família de Wesley.

