Corpo de Jenifer Soares é sepultado em Uberlândia | Jornal Paranaíba

O corpo de Jenifer Soares Martins, conhecida como Jhei, influenciadora digital de 28 anos, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (22) no Cemitério Campo do Bom Pastor, em Uberlândia. A cerimônia foi marcada por emoção e comoção entre familiares e amigos, que ainda tentam assimilar a tragédia ocorrida durante a forte chuva que atingiu a cidade no último domingo.

Jenifer estava em um veículo com seu marido quando a enxurrada na Avenida Rondon Pacheco arrastou o carro em que o casal estava. Apesar das tentativas de resgate, a força da água acabou levando a jovem. O episódio expôs problemas estruturais e falhas no sistema de alertas da Defesa Civil, que não funcionaram devido a um problema elétrico durante a tempestade.

Moradores e comerciantes da região relataram que a enchente tomou conta da avenida em questão de minutos, transformando-a em um verdadeiro rio e arrastando dezenas de veículos. Para a comunidade local, o caso reforça a preocupação com a falta de medidas efetivas de prevenção em períodos de chuvas intensas.

Enquanto familiares aguardam respostas e buscam entender o que poderia ter sido feito para evitar a tragédia, amigos lembram Jenifer como uma mulher de sorriso marcante e energia contagiante. A memória da jovem permanece viva entre aqueles que acompanharam sua trajetória como influenciadora digital e, principalmente, como pessoa querida por todos ao seu redor.

