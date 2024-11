Corpo de homem desaparecido é encontrado próximo a chácara em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 21/11/2024 - 07h27 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h46 ) twitter

O corpo de Rodrigo dos Santos Cruz, de 27 anos, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (21) próximo a uma chácara usada para eventos na BR-365, em Uberlândia. Ele estava desaparecido desde o último domingo, quando saiu a pé, sozinho, de uma confraternização com familiares e amigos no mesmo local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há indícios de que Rodrigo tenha sido atropelado. Um retrovisor foi encontrado próximo ao corpo, que já estava em avançado estado de decomposição. Familiares localizaram o corpo após buscas na região.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte. A PRF também colabora com as apurações para identificar o possível veículo envolvido.

