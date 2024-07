Corpo de Bombeiros de Patos de Minas lança plano de prevenção e combate a incêndios florestais

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Na manhã de hoje (17), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou o lançamento oficial do Plano de Preparação e Resposta ao Período de Estiagem de 2024 em Patos de Minas. A solenidade aconteceu no Parque do Mocambo e reuniu autoridades, bombeiros e a comunidade local.

O plano, elaborado pelo 12º Batalhão de Bombeiros Militares (12º BBM), tem como objetivo principal prevenir e combater incêndios florestais na região durante o período seco do ano, que se intensifica entre os meses de junho e setembro. A iniciativa visa proteger o meio ambiente, as áreas urbanas e a população dos riscos causados pelas queimadas.

Ações Preventivas e Operação Alerta Verde:

Durante o lançamento, foi apresentado o Núcleo de Incêndio Florestal do 12º BBM, composto por militares especializados em combate a incêndios florestais. O núcleo estará à disposição para atuar em ocorrências e realizar ações preventivas, como:

Visitas em lotes vagos: A Operação Alerta Verde, também lançada hoje, prevê vistorias em áreas propensas a incêndios, como lotes vagos e terrenos baldios. O objetivo é identificar e eliminar possíveis focos de ignição, orientar os moradores sobre medidas de segurança e distribuir material informativo.

Manejo da vegetação em áreas críticas: Em conjunto com a Prefeitura Municipal, serão realizadas ações de manejo da vegetação em nove áreas críticas da cidade, incluindo os parques municipais. O manejo preventivo visa reduzir a quantidade de material combustível disponível, diminuindo o risco de propagação de incêndios.

