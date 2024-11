Corpo de Bombeiros atende ocorrência de acidente no Distrito Industrial de Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 28/10/2024 - 15h37 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente no Distrito Industrial de Joinville mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para o atendimento de emergência. A ocorrência, registrada no movimentado centro industrial da cidade, exigiu uma resposta rápida das equipes de resgate, que prestaram os primeiros socorros e garantiram a segurança na área. A equipe da Tribuna do Povo acompanhou de perto a atuação dos bombeiros e traz detalhes da operação para conter a situação e apoiar as vítimas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.