Corpo de bombeiro que morreu durante combate a incêndio em SP é enterrado em Monte Alto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 20/08/2024 - 09h30 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h48 ) ‌



Foi enterrado neste final de semana, em Monte Alto, o corpo do bombeiro Wellington da Silva que morreu enquanto trabalhava no combate a um incêndio, na última sexta (16), em São Paulo. O velório e a despedida do

bombeiro de 30 anos foram marcados por momentos de muita comoção.

*Reportagem exibida em 19/08/2024.

