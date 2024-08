Corpo de bilionário britânico é encontrado após naufrágio na Sicília, na costa italiana Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 23/08/2024 - 20h15 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h03 ) ‌



O corpo de um bilionário britânico, chamado Mike Lynch, foi retirado do iate que naufragou na costa da Sicília. Ele viajava com amigos e sua família no momento do incidente. O corpo foi localizado entre os destroços da embarcação que afundou no início da semana. O naufrágio aconteceu deóis do iate ter sido atingido por uma forte tempestade. No total, 22 pessoas estavam a bordo. Seis delas morreram e cinco corpos já foram encontrados

