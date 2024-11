Corpo de atleta mineiro passará por exames nos Estados Unidos Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 17/10/2024 - 15h01 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h11 ) twitter

O corpo do atleta belo-horizontino, Guilherme Bomba, encontrado morto na garagem de casa nesta terça-feira (15), passará por exames nos Estados Unidos. O lutador, começou sua carreira no jiu-jitsu aos 16 anos e se destacou no MMA. Bomba morava nos Estados Unidos há quase 11 anos, onde dava aulas de artes marciais. Além de sua fama no esporte, ele ficou conhecido pelo namoro com a cantora pop Demi Lovato entre 2016 e 2017. Atualmente, era casado com a modelo Kayla Lauren e tinha uma filha de 1 ano e 11 meses.

