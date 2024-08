Corpo de adolescente que morreu em acidente na Bahia será sepultado em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/08/2024 - 13h59 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O corpo de Maria Eduarda Teixeira Pedrosa, adolescente que morreu em um acidente na Bahia na última sexta-feira (2), será sepultado na tarde deste domingo (4), em Uberlândia.

Segundo informações de familiares, o sepultamento está marcado para acontecer a partir de 12h, no cemitério Bom Pastor, no bairro Planalto.

Como a adolescente era uma amante da vida no campo, família e amigos planejam chegar ao cemitério em cavalos, uma das grandes paixões de Eduarda.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão transitava pela BA-148 quando saiu da pista em uma curva conhecida como Serra das Almas. O veículo caiu de uma ribanceira e ficou tombado. No veículo estavam Maria Eduarda, o pai e o irmão mais novo. O homem, de 56 anos, e o menino, de 10, foram socorridos com ferimentos leves.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=tbwawyyeusI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=fozHjQ_hwBc

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=UOls1XSIUU0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.