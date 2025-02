Corpo de adolescente é encontrado em matagal Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 13/02/2025 - 14h14 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma menina de 13 anos, desaparecida desde o último domingo após sair de casa para encontrar uma amiga, foi encontrada morta em uma área de matagal. O principal suspeito do crime, um homem de 54 anos, foi preso e confessou o assassinato. Em protesto, vizinhos atearam fogo no carro do suspeito.

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.