Corpo de adolescente desaparecida há 8 meses é encontrado em sítio de Nova Granada (SP)

O corpo de Giovana Pereira Caetano de Almeida, de 16 anos que estava desaparecida há oito meses, foi encontrado em um sítio de Nova Granada (SP). O empresário dono da propriedade e o caseiro do local são suspeitos no caso.

Uma ligação anônima à polícia levou à descoberta do corpo. A mãe da jovem relatou que conviveu com a angústia durante os oito meses em que não sabia o paradeiro da filha. Antes do desaparecimento, Giovana estava morando na casa de uma amiga devido a um desentendimento familiar e continuava visitando sua mãe frequentemente.

