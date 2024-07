Corpo com pés e mãos amarrados é encontrado pela polícia | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

O corpo de um homem de 41 anos foi encontrado no início da tarde de domingo (30), em Patos de Minas. De acordo com a Polícia Militar e a Polícia Civil, o corpo estava com as mãos e os pés amarrados e uma camisa enrolada no pescoço, jogado em um canto de estacionamento na esquina da Rua Dona Luiza com a Avenida Paranaíba.

A vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Uma pessoa que passava pelo local viu o corpo e acionou a Polícia Militar, que por sua vez, chamou a perícia.

A investigação está em andamento para identificar o autor do crime e o motivo do assassinato. A perícia técnica esteve no local e a Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na investigação.

