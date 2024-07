Corpo carbonizado encontrado em Itapoá: Caso de microondas em pneus incinerados Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 26/07/2024 - 20h42 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um corpo foi encontrado carbonizado em Itapoá, em meio a pneus incinerados, em um caso conhecido como "microondas" no mundo do crime. Essa prática é utilizada para dificultar a identificação da vítima. A equipe da Tribuna do Povo, com a participação do repórter Felipe Bambace e o cinegrafista Flávio Armanini, esteve no local para cobrir o incidente. Acompanhe agora a reportagem para obter mais detalhes sobre este trágico evento e a investigação em andamento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.