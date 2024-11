Coronel Olavo ramos agora assume comando do 32º BPM de Macaé e encara novos desafios Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 08/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O 32º Batalhão da Polícia Militar em Macaé tem um novo comando: é o Coronel Olavo Ramos, que esteve à frente do batalhão de Mesquita, na baixada fluminense. Um dos desafios do novo comandante é garantir que os índices de criminalidade continuem em queda.

A POLÍCIA MILITAR CONTA TAMBÉM COM O APOIO DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DAS DENUNCIAS ANÔNIMAS. ALÉM DO 190, AS DENÚNCIAS PODEM SER FEITAS PELO NÚMERO DE WHATSAPP (22) 9 9716- 1810.

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #macae #policiamilitar #novocomando #coronel

‌



https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.