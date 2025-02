Corinthians vence Santos com dois gols de Yuri Alberto e consolida melhor campanha do Paulistão Aclr|Do R7 13/02/2025 - 10h15 (Atualizado em 14/02/2025 - 01h18 ) twitter

No clássico do Campeonato Paulista, o Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 na Neoquímica Arena. Yuri Alberto marcou dois gols para o Timão, com uma assistência crucial de Memphis Depay. Guilherme marcou para o Santos, mas não foi suficiente. Neymar foi mais uma vez titular, mas teve atuação discreta.

