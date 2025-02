Corinthians busca segunda vitória seguida no Paulistão 2025 em jogo com transmissão da RECORD Aclr|Do R7 18/01/2025 - 10h56 (Atualizado em 19/01/2025 - 01h19 ) twitter

A segunda rodada do Paulistão começa com a despedida da Portuguesa de seu histórico estádio, o Canindé, em um jogo contra o Novorizontino. Após 53 anos, o estádio passará por uma transformação que o tornará uma das arenas mais modernas do país. O tricampeão Palmeiras, após vencer na primeira rodada, enfrenta o Noroeste em Bauru (SP). Já o Corinthians encara o Velo Clube na Neo Química Arena, local onde permanece invicto há 12 jogos. O jogo terá transmissão da RECORD, à partir das 18h. Enquanto isso, o Santos visita a Ponte Preta em Campinas (SP). Além dos jogos, a preparação dos árbitros para a temporada merece destaque. Com treinos físicos e mentais rigorosos, eles buscam acompanhar o ritmo do futebol moderno, estando prontos para tomar decisões rápidas e precisas em campo.

