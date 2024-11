Cores da Luta: o amor e a tecnologia apoiando Lucíola na luta contra o câncer | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/10/2024 - 13h41 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No contexto do Outubro Rosa, a história de Lucíola Bento, pedagoga diagnosticada com câncer de mama há cinco meses, é marcada pela superação.

Durante seu tratamento, ela enfrenta a quimioterapia com um método inovador em Uberlândia, a touca de crioterapia, que preserva os fios de cabelo, reduzindo o impacto emocional da queda capilar. Além da tecnologia, Lucíola encontra força no amor da família e na continuidade de sua rotina de trabalho, elementos que têm sido essenciais em sua luta contra o câncer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=HsskEjzPQeE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=QEME1YYFmSI

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=-Uq-10fgmjo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberlândia #câncer #luta #superação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.