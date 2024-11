CORES DA LUTA: Como Izamar e Kelen transformaram o diagnóstico em esperança Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 24/10/2024 - 13h48 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h56 ) twitter

No Outubro Rosa, histórias inspiradoras de superação ganham destaque, como a de Izamar Cristina da Silva, estudante de psicologia, que enfrentou o câncer de mama em meio ao luto pela perda de sua mãe. Mesmo diante de tanta dor, ela encontrou força nos amigos para continuar os estudos e concluir 16 sessões de quimioterapia e radioterapia sem intercorrências. Contudo, em maio deste ano, sua sobrinha Kelen Cândida recebeu o mesmo diagnóstico, trazendo mais um desafio para a família. Motorista, Kelen relatou que a perda de cabelo foi um dos momentos mais difíceis, especialmente ao lidar com seus filhos, que a surpreenderam com sua sabedoria infantil.

Essas histórias são parte do trabalho do NUPPPEC (Núcleo de Projetos, Prevenção e Pesquisa em Câncer), uma equipe multidisciplinar que atende pacientes e suas famílias no Hospital do Câncer em Uberlândia. Com apoio psicológico, médicos e nutricionistas, o projeto visa proporcionar não só tratamento, mas também suporte emocional, ajudando pacientes como Izamar e Kelen a enfrentar o câncer com fé e resiliência. Ambas reforçam que o diagnóstico não é o fim, mas sim uma batalha pela vida.

