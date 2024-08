Coreia do Norte deve abrir fronteiras para turistas Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 18/08/2024 - 01h09 ) ‌



A Coreia do Norte deve reabrir suas fronteiras para o turismo em dezembro. Agências de viagens anunciaram que há expectativa do país retomar o turismo internacional na cidade de Samjiyon, com possibilidade de extensão para o resto da região. Os voos internacionais que entram e saem da Coreia do Norte foram retomados no ano passado e um pequeno grupo de turistas russos voou para o país para uma excursão particular em fevereiro.

