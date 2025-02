Copom realiza primeira reunião sob comando de Galípolo Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/01/2025 - 16h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 01h02 ) twitter

O Copom, Comitê de Política Monetária, iniciou hoje a primeira reunião sob o comando do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Diante do cenário de dólar em alta e da subida do preço dos alimentos, a diretoria do BC vai decidir em quanto vai elevar a taxa básica de juros. Analistas de mercado acreditam que a Selic deve subir um ponto percentual, o que seria de 12,25% para 13,25% ao ano. Para analisar esse cenário econômico, conversamos com a conselheira do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo e professora da FVG, Carla Beni.

