Copom dá início à reunião que deve definir nesta quarta (31) a taxa Selic Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 31/07/2024 - 18h03 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h49 ) ‌



O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, vai definir nesta quarta (31) a Selic. A projeção de analistas do mercado financeiro aponta para a manutenção da taxa básica de juros nos atuais 10,5% até o fim do ano. A Selic serve como base para linhas de crédito, operações de empréstimos, financiamentos, além do rendimento em aplicações.

