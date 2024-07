Cópias das primeiras peças de William Shakespeare são disponibilizadas

Aclr |Do canal Record News no YouTube

Alto contraste

A+

A-

A biblioteca que abriga a maior coleção de Shakespeare do mundo abriu as portas para que visitantes tenham acesso às relíquias do escritor. O grande destaque ficou por conta das 82 cópias da primeira coleção de obras do inglês. Elas foram impressas há 400 anos e antes estavam guardadas num cofre refrigerado. Cada um desses conjuntos tem 36 peças de Shakespeare. De acordo com alguns especialistas, muitos trabalhos do autor não seriam conhecidos sem esses primeiros. O que se acredita é que existam 235 cópias autenticadas. Essa biblioteca abriga mais de um terço delas, que antes só podiam ser consultadas por acadêmicos e agora estão disponíveis também para o público em geral.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.