Copa Paulista 2024: Comercial empata com o Primavera no jogo de ida das oitavas de final Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 28/08/2024 - 17h12 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h32 ) ‌



Pelas oitavas de final da Copa Paulista, o Comercial de Ribeirão Preto empatou em casa em 1x1 com o Primavera, de Indaiatuba. O jogo desta terça (27) deveria ter acontecido no sábado (24), mas acabou adiado devido às queimadas na região de Ribeirão Preto.O vencedor do jogo de volta, no próximo sábado (31), se classifica para as quartas de final da Copa Paulista.

