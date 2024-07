Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Copa Paulista 2024: Botafogo de Ribeirão Preto estreia com derrota contra o Monte Azul

Alto contraste

A+

A-

E o Botafogo de Ribeirão Preto estreou na Copa Paulista nesta segunda (24) com derrota em casa, na Arena Nicnet. O Pantera enfrentou o Monte Azul, que venceu por 2x0 os donos da casa e agora divide com a Francana a liderança o Grupo 2 do campeonato.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.