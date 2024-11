Copa do Brasil 2024: Flamengo com grande vantagem na final contra o Atlético-MG Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 09/11/2024 - 14h22 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A final da Copa do Brasil 2024 promete emoções para os fãs de futebol! O Flamengo entra em campo com uma excelente vantagem para o jogo contra o Atlético-MG, e a expectativa é alta para ver se o time carioca conseguirá garantir o título de campeão. Já na Série A, o Cruzeiro enfrenta o Criciúma em um confronto decisivo, com o atacante Allano trazendo esperanças para o time mineiro. Confira todos os detalhes da rodada e as probabilidades para os times se consagrarem campeões nesta edição do campeonato.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.