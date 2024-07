Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Coordenadores do centro de valorização da vida visitam sede do Grupo ND na capital

Coordenadores do Centro de Valorização da Vida (CVV) estiveram na sede do Grupo ND em Florianópolis para destacar a atuação do projeto na cidade. Valério Michels e José Carlos Bernardes compartilharam insights sobre o trabalho do CVV, que oferece apoio emocional e prevenção ao suicídio. Eles discutiram como o projeto tem impactado positivamente a comunidade local, fornecendo suporte vital através de atendimentos voluntários e ações de conscientização. Saiba mais sobre a visita e a importância do CVV para Florianópolis.

