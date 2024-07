Conversê: Pam Cardoso & sua primeira vez no transporte público

Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

Alto contraste

A+

A-

O segundo episódio do Podcast Conversê, da RIC Podcasts, conta com Erick Mota entrevistando a influencer Pam Cardoso. Ela revela histórias da sua vida, fala sobre sua carreira como empresária & influencer e nos conta como foi sua primeira vez andando de ônibus. O programa descontraído vai ao ar no canal do Youtube da RIC Podcasts ás terças-feiras.

Siga o podcast Conversê: @boraconverse

Siga a RIC Podcasts: @RICPodcasts

Siga Erick Mota: @ErickMotaPorAi

Publicidade

Siga Pam Cardoso: @PamCardoso

Acompanhe todos os Podcasts do Grupo RIC no RIC Podcasts www.ric.com.br/ricpodcasts

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.